“Il figliol prodigo” Veretout: un altro ex che il tifo viola non rimpiange

Fiorentina-Roma, domani sera, sarà una partita particolare per Jordan Veretout. Come riporta il Corriere dello Sport il centrocampista francese verrà probabilmente sommerso di fischi («Vattene!» gli urlavano i tifosi viola in ritiro, quando era ormai chiara la sua volontà di cambiare aria). Un innamoramento tanto rapido a sbocciare, quello con la curva viola, quanto nel giungere ad una rottura insanabile. Il primo anno in Viola fu capace di sedurre la piazza di Firenze, voglioso com’era di rilancio dopo l’esperienza deludente con l’Aston Villa.

è “adattamento”. Gli allenatori hanno sempre beneficiato del trasformismo tattico del centrocampista classe ‘93: c’è chi l’ha impiegato da regista, chi da mediano, chi dietro le punte e chi, come Paulo Fonseca, gli ha chiesto di fare un po’tutto. Stesso modulo (4-2-3-1), missioni diverse. «Corre per due» ha scherzato nei giorni scorsi proprio Mancini, elogiandone le qualità tecniche e umane.

Fonseca, quando si consumava la crisi con la società viola in estate, lo chiamò per convincerlo a scegliere la Roma Con lui in campo la sua Roma ha trovato l’equilibrio. A Roma, si sta consacrando definitivamente. Dal 15 settembre il francese ha giocato sempre, segnando 2 gol e fornendo un assist: 14 le presenze in Serie A (tutte da titolare), 6 quelle in Europa League.