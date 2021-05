Il doppio ex Pancaro: “Fiorentina-Lazio? Vietato sbagliare, gara aperta”

Il parere di Giuseppe Pancaro alla vigilia della sfida contro i biancocelesti

"La Fiorentina non è ancora matematicamente salva, mentre la Lazio sta cercando di centrare un piazzamento Champions. È una partita che nessuna delle due può sbagliare. Sulla carta i biancocelesti partono favoriti, però anche i Viola hanno diversi giocatori di qualità, come Castrovilli, Bonaventura, Vlahovic e Ribery che ti possono mettere in difficoltà in qualsiasi momento.