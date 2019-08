Il Bordeaux si schiera con Sousa: il comunicato contro le critiche

Non è un ambiente tranquillo in riva alla Gironda. Paulo Sousa fatica moltissimo a raccogliere risultati sulla panchina del Bordeaux, e le critiche arrivano anche da ambienti vicini alla squadra: il fondatore dell’azienda main sponsor della squadra d’Oltralpe ha affermato che Sousa non è la scelta giusta, e la società ha risposto con queste parole sul proprio sito:

In seguito ai diversi commenti sull’allenatore della prima squadra del Bordeaux apparsi su internet e sui profili social, il club tiene a ricordare che appoggia e rispetta tutti i suoi partner. E’ difficile per le persone esterne al club avere un’opinione oggettiva sui dettagli delle sue scelte ed è importante capire che le decisioni relative al suo lavoro sono prese soltanto da lui. Come la solidarietà dimostrata dai giocatori ieri sera in occasione della prima partita in casa, siamo tutti uniti con loro.