Hristov si presenta: “Mi ispiro a Thiago Silva, accordo trovato in fretta”

Il centrale è stato l'indennizzo per Italiano. Adesso il bulgaro si giocherà le sue chance allo Spezia con Thiago Motta

Nel ritiro dello Spezia a Ronzone, Petko Hristov si è presentato da nuovo giocatore dei liguri. Ecco le parole del difensore bulgaro transitato dalla Fiorentina, con cui ha esordito in A prima dei vari passaggi in prestito in Serie C: "Mi trovo benissimo, c'è un grande gruppo, in ritiro abbiamo passato giorni difficili a causa del Covid e ora stiamo ricominciando. Sono al primo anno in Serie A e spero di fare punti con la squadra e giocare bene. Mi ispiro a Thiago Silva, mi piacerebbe essere come lui. Trattativa? Ho sentito Galabinov (suo connazionale n.d.r) appena ho saputo dell’interesse dello Spezia, mi ha detto ottime cose. Abbiamo parlato con il direttore Pecini e trovato in fretta l’accordo".