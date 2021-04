Hagi pronto per il grande salto? Sull’ex viola interesse di Lazio e Siviglia

Due pretendenti di lusso sell'ex fantasista viola, attualmente al Glasgow Rangers

Secondo quanto riportato dal Glasgow Times, la Lazio continua a essere molto interessata al fantasista dei Rangers Ianis Hagi. Già la scorsa estate, il trequartista romeno figlio della leggenda Gheorghe, era finito sul taccuino del ds Igli Tare. Poi i piani di mercato biancoceleste sono cambiati, il classe ’98 si è accasato definitivamente ai Rangers. Nel quotidiano scozzese troviamo anche le parole dell'amministratore delegato del Vitorul Costanza, club di proprietà del padre che ha lanciato la carriera dell'ex fantasista viola: "Da quel che so l'interesse del Siviglia per Ianis non è nuovo. Mi sembra se ne fosse parlato anche un paio d'anni fa, prima che andasse ai Rangers. Ma so che anche la Lazio sta seguendo questa pista ed è sul giocatore. Vedremo quindi cosa succederà in estate e quale sarà il futuro di Ianis" (Corriere dello Sport)