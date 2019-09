Nel pareggio 3-3 del Genk in casa del Saint-Truiden spicca la doppietta di Ianis Hagi. L’ex viola si è reso protagonista di due gol dal dischetto, prima col destro e poi con il sinistro. Del resto, la facilità di calcio si era intuita anche alla Fiorentina, dove però non ha quasi mai trovato spazio in prima squadra. Adesso il figlio del grande Gheorghe è un giocatore in grande ascesa, e nella prossima settimana se la vedrà in Champions League contro il Napoli.