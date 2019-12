Guerini su Babacar: “A Firenze credevamo potesse esplodere, ma alla fine abbiamo fatto una plusvalenza”

L’ex viola Vincenzo Guerini a La Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato Khouma Babacar, altro ex oggi in forza al Lecce:

Khouma è un bravo ragazzo. Forse è troppo buono. Sa stare in gruppo e si comporta bene. E’ rispettoso. A Firenze siamo stati sempre convinti che dovesse esplodere da un momento all’altro, che potesse fare grandi cose, ma non è accaduto. Così è stato ceduto al Sassuolo, anche per mettere a bilancio una plusvalenza. In estate, è passato dalla società emiliana al Lecce e pensavo che, nel Salento, potesse trovare l’ambiente giusto per arrivare alla consacrazione definitiva, lontano dalle pressioni che innegabilmente ci sono quando si indossa la maglia della Viola. Invece, sta incontrando dei problemi a trovare la sua dimensione. Eppure, la compagine giallorossa esprime un buon calcio e questa circostanza dovrebbe aiutarlo.