Graziani: “Facciamo un applauso alla società. Torreira è musica”

"Se oggi questa rosa è una vera squadra è merito anche delle scelte della società."

"Io negli ultimi dieci minuti non ero tranquillo perchè può succedere di tutto. Sarebbe stato un peccato mortale pareggiare la partita di questa sera. Oggi c'è la consapevolezza che abbiamo una buona squadra, dobbiamo ringraziare Italiano che ha fatto risuscitare otto undicesimi della squadra. Ma, ci tengo a dire, che dovremmo fare un grande applauso alla società. Se oggi questa Fiorentina è una vera squadra è anche merito delle scelte che sono state fatte. Torreira? E' musica. Non sbaglia quasi mai, è un metodista di quelli seri, di quelli veri. Castrovilli, invece, deve capire che sta perdendo tempo. Deve concentrarsi è tornare sul pezzo il più in fretta possibile. Ikonè e Berardi? Il primo non lo conosco, mi auguro sia un ottimo giocatore. Ma il secondo è un nazionale, vai sul sicuro. In un attacco con Nico e Vlahovic avresti fatto tombola. Però le logiche delle società sono diverse."