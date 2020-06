Graffiedi: “Peccato non essere rimasto dopo la promozione. Mondonico ci cambiò”

L’ex viola Mattia Graffiedi è intervenuto al Pentasport di radio Bruno Toscana:

“Perché tirai io quel rigore col Torino? Sinceramente non ricordo, Riganò fu molto generoso (invece si era infortunato, ndr). Era una partita importante per arrivare ai playoff, l’ho tirato a incrociare col destro. Sono contento della carriera che ho fatto, anche se in molti mi hanno detto che potevo ottenere di meglio… Alla fine di quella stagione rimase il rammarico di non essere rimasto a Firenze, anche se poi ho giocato comunque la Serie A con il Siena. Fu una stagione interminabile, all’inizio la squadra non era molto attrezzata, poi alla lunga anche grazie al mercato di gennaio ci siamo ritirati su.

Mondonico? Ha dato lui il cambio di marcia, il suo carattere era totalmente diverso da quello del sergente di ferro Cavasin. Con lui la squadra andava in allegria.