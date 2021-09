Gondo lascia la Lazio per la Salernitana? La Figc monitora il trasferimento

L'attaccante, transitato per le giovanili della Fiorentina, è tornato alla Salernitana, 24 ore dopo lo svincolo con la Lazio

Cedric Gondo di nuovo dalla Lazio alla Salernitana ma senza passaggio diretto, anche perché tra i due club - dopo l’uscita di scena di Lotito e la creazione del trust per la vendita del club campano - non possono esserci rapporti di mercato. Ed è proprio quest’ultimo punto che ha fatto accendere i fari in Federcalcio sull’operazione.

Il giocatore, scaduto il prestito in Campania, era tornato alla Lazio. Dove era finito nella lista dei giocatori in partenza, fuori rosa. Chiuso il mercato, il giocatore e il club di Lotito hanno deciso di comune accordo di rescindere il contratto. Meno di 24 ore dopo il giocatore, da svincolato, firma un contratto con la Salernitana. Il regolamento, dal punto di vista formale, è stato rispettato. Quello di Gondo non è infatti un passaggio diretto dalla Lazio alla Salernitana e, soprattutto, tra i due club non c’è stato alcun rapporto economico. I tempi ravvicinati dell’operazione hanno però suscitato qualche apprensione in Federcalcio. Da qui la decisione di monitorare la situazione. (Gazzetta.it)