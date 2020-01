Giuseppe Rossi pronto ad un rientro Real

Non ha perso la voglia di giocar a calcio nonostante i gravissimi infortuni che ne hanno falcidiato la carriera. Stiamo parlando di Giuseppe “Pepito” Rossi, che per un girone è stato l’alfiere più importante di una Fiorentina che andava a mille. Da quel momento non è più riuscito a ritrovare lo smalto dei tempi migliori, ma come detto la voglia di giocare lo accompagna ancora visto che, dopo aver aspettato pazientemente ed invano il tesseramento con il suo ex club, il Villarreal, e poi con il Malaga, adesso le cronache d’oltre oceano lo danno in procinto di firmare con il Real Salt Lake, società che milita nella MLS. E vista la persona che si è sempre dimostrato essere, a Pepito una chance di mostrare ancora il suo valore non va negata. In bocca al lupo, Giuseppe!

