Gerson, nuovi problemi per la Fluminense: il bonus non copre i debiti accumulati

Come riferisce il sito brasiliano Globoesporte.com, il passaggio di Gerson al Flamengo porterà un bonus ai rivali della Fluminense, squadra in cui il centrocampista è stato formato; tuttavia, i 318mila euro spettanti al Tricolor (2,7% della cifra sborsata dal Flamengo alla Roma) non si avvicinano neanche lontanamente al debito accumulato al momento della vendita dell’ex viola, nel 2015.

A carico della Fluminense, in difficoltà sul fronte relativo al pagamento dei salari, ci sono quattro processi: due in fase di accordo, altri due ancora in corso. Non una delle migliori situazioni per il club di appartenenza della vecchia conoscenza della Fiorentina Gilberto.