Badelj: “Genoa piazza storica con grande tifoseria”

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex viola Milan Badelj si è presentato come nuovo giocatore del Genoa. Domenica scorsa ha debuttato in rossoblù nella vittoria contro il Crotone. Queste le sue parole riportate da TMW:

Mi hanno convinto tante cose, l’allenatore mi ha voluto fin dall’inizio, così come il direttore sportivo Faggiano. Avevano tanta voglia di avermi qui. Questa è una piazza storica con una grande tifoseria che mi ha sempre dato la sensazione di vivere qualcosa di particolare quando si entra in campo a Marassi.