Un 2-2 che sà di occasione mancata per l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, che sabato prossimo farà visita alla Fiorentina al Franchi. Senza il grande ex Josip Ilicic? Il tecnico ha spiegato il motivo della sostituzione nel secondo tempo contro il Genoa: “Avevo Ilicic che era affaticato, è dovuto uscire per mal di schiena, ho dovuto far entrare Malinovskyi”.