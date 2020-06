Gasperini al miele: “Muriel è allegria, lui e Ilicic hanno trovato l’ambiente ideale”

Luis Muriel grande protagonista nella vittoria della sua Atalanta ad Udine. Il colombiano, ex viola, è stato autore di una doppietta da subentrante, rivelandosi “man of the match” nella vittoria per 3-2, ai danni della squadra che lo portò in Italia. Luci che su di lui accende anche mister Gasperini al termine della partita ai microfoni di Sky Sport:

Lui è l’allegria in persona. Ha un carattere davvero stupendo, ci riprendiamo in continuazione ma sempre scherzosamente. Contro la Lazio è entrato nell’ultima mezz’ora e sembrava morto. E lui credeva di aver giocato bene: il giorno dopo gli ho detto di tutto. Poi oggi segna due gol del genere, e allora mi viene da pensare che giocatori come Muriel e Ilicic hanno veramente trovato la loro dimensione a Bergamo: la squadra li esalta, se stanno bene sono un fattore.