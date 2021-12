Gamberini: “Vlahovic imprendibile. Fase difensiva? Guardate la partita col Milan”

Il commento dell'ex capitano viola: "Le prestazioni della squadra mi fanno sperare sul cammino della Fiorentina"

"Classifica? Io non l'ho mai guardata, ma di domenica in domenica riuscivo a capire quali fossero le partite che potevano determinare una stagione. Io ho sempre speso parole di elogio nei confronti di Italiano, lo stimo molto. L'episodio di Empoli fa un po' storia a sè. Sono le prestazioni della squadra che mi fanno sperare sul cammino della Fiorentina, Vincenzo sta facendo un lavoro incredibile. Vlahovic come Toni? Ovviamente le caratteristiche sono diverse. Ma io ricordo che quando noi entravamo in campo e vedevamo arrivare Toni nel sottopassaggio, ci guardavamo negli occhi e sapevamo di partire da 1-0. Questo dà una tranquillità forte alla squadra. Dusan ha caratteristiche devastanti, quando attacca la porta è un bisonte che va a tutta velocità, imprendibile. Fase difensiva? La partita con il Milan è l'emblema del lavoro difensivo di Italiano, squadra cortissima con una linea che cercava sempre di rubare metri in avanti. Questo sarà un aspetto determinante di quello che sarà il calcio del futuro"