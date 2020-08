G. Galli torna in politica: sarà capolista della Lega a Firenze

Il nome a sorpresa della Lega come capolista nel collegio Firenze 1 – scrive La Nazione – è quello dell’ex portiere della Nazionale Campione del Mondo (ed ex viola, ndr) Giovanni Galli. Ma non è solo per i suoi meriti sportivi che Matteo Salvini ha deciso di affiancarlo alla candidata governatrice Susanna Ceccardi, scommettendo su di lui il collegio fiorentino, cioè il tassello decisivo della sfida per la conquista della Toscana. Galli è stato il candidato sindaco del centrodestra che ha sfidato Matteo Renzi e nel 2009 lo ha portato al ballottaggio per conquistare la poltrona di Palazzo Vecchio. La sua scesa in campo è forte di quei cinque anni sui banchi dell’opposizione che lo hanno consolidato anche sul piano politico. Come nel 2009, Galli ci tiene a non rinunciare alla sua identità e accetta la sfida nelle liste della Lega solo autodefinendosi indipendente.