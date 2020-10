G. Galli: “Dragowski senza colpe, guardate la difesa. Mazzarri? Tra i primi cinque allenatori d’Italia, ma…”

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Ecco le sue parole:

Se parti 2-0, devi gestire e chiudere la partita, considerando anche che allo Spezia mancavano diversi titolari. Non è possibile una cosa come ieri, non si può dare loro entusiasmo e speranza. L’errore più grave è stato quello di prendere sottogamba gli avversari. Dragowski? Il gol sotto le gambe non è una sua responsabilità. Consideriamo anche che nelle uscite adesso i portieri usano lo stile dei loro colleghi di pallamano. Le colpe sono di altri, sono di nuovo preoccupato per la difesa a tre. Non scivola bene sugli esterni, è un sistema che non funziona. Anche sul pareggio Farias era completamente solo. Mazzarri? E’ uno tra i primi cinque allenatori d’Italia, ma ho comunque delle riserve su di lui. Siamo amici, lui è introverso e probabilmente Firenze avrebbe bisogno di un allenatore che illustri a tutti quello che si deve e che vuole fare.