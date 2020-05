Fuser: “A Firenze ricordano ancora la mia rete alla Juventus”

Durante il programma “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Diego Fuser, ex centrocampista della Fiorentina, ma anche di Torino, Lazio e Milan che si è soffermato sullo stato di crisi del calcio e su tanti altri temi, ecco cosa è emerso ad esempio sulla ripresa: “La vita umana deve essere messa davanti a tutto. Se non c’è la possibilità di riprendere in sicurezza opterei per lo stop. È una situazione dura per tutti, ma non si può scherzare con la salute”. Per quanto riguarda invece la sua esperienza con a Fiorentina: “Al Milan c’erano tanti fenomeni e giocavo molto poco, pertanto ho preferito cambiare piazza per dimostrare il mio valore. A Firenze sono stato molto bene e ricordo quel gol su punizione siglato contro la Juventus. Fu una stagione bellissima coronata dalla convocazione in nazionale”.

C’è spazio anche per il ricordi di Euro ’96: “Ad Euro ’96 non ha funzionato il rigore di Zola e l’errore davanti alla porta di Casiraghi. Nel calcio c’è bisogno anche di fortuna, avevamo fatto molto bene. A mio avviso quella fu una nazionale molto sfortunata, magari a quest’ora staremo parlando di altro, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte”.