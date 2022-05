Frey suona la carica: “Riprendiamo il cammino. Testa alta, siamo la Fiorentina”

L'ex portierone sui social: "Stiamo vicini alla squadra e al mister, daranno il massimo"

Sul proprio profilo Twitter, l'ex portiere viola Sebastien Frey ha voluto pubblicare un messaggio di incitamento alla Fiorentina in vista della complicata sfida contro il Milan. Questo il contenuto del Tweet:

"Oggi vicini ai ragazzi e al mister perché sono sicuro che loro daranno il massimo per voi e per la maglia per uscire da questo momento e dimostrare che si può cadere ma insieme possiamo rialzarci e riprendere il cammino.