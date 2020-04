Frey e quell’aneddoto su Vieri: “Mi costringeva ad ascoltare Rihanna”

Un sabato di ricordi per Frey, che nella diretta con il suo ex compagno ai tempi dell’Inter Marco Materazzi ha svelato anche un retroscena simpatico. Fra i visitatori dello scambio di opinioni via Instagram, infatti, c’era anche Bobo Vieri e l’ex portiere ha raccontato un curioso retroscena ai tempi della Fiorentina: nel momento in cui si sdraiava sul lettino per sottoporsi al massaggio, l’attaccante lo obbligava a mettere sempre la stessa canzone, “Please don’t stop the music” di Rihanna. “Per un anno mi è toccato ascoltarla tutti i giorni” ha scherzato Frey.