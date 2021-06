Frey: “Dragowski sa parare, la Fiorentina ha già il portiere”

Frey è perplesso per le voci che vorrebbero la sostituzione di Dragowski per difendere la porta della Fiorentina

"Dragowski? Un portiere deve essere bravo in porta, se poi è bravo coi piedi meglio. Rimettiamo al centro il ruolo del portiere, il dibattito su Dragowski non lo capisco: ha risolto tante volte situazioni difficili con la squadra in difficoltà. La Fiorentina 'ha già un portiere che sa parare, il resto viene dopo. Gattuso? Può trasmettere mentalità e amore per la maglia alla squadra, da giocatore era un trascinatore".