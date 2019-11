Freitas: “Fiorentina la mia miglior esperienza. La scomparsa di Astori ci segnerà per tutta la vita”

Intervistato da Tribuna Expresso, l’ex direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato anche della Fiorentina:

In Italia è dove mi è piaciuto lavorare di più. La Fiorentina è stata un’esperienza unica in termini umani, la scomparsa di Davide Astori è stato il momento più difficile della mia vita. Si è trattato di una situazione estrema, un evento del genere ti segna per tutto il resto della vita.