FOTO – Vitor Hugo operato, il messaggio social dell’ex viola

Con questo post il difensore del Palmeiras ex viola Vitor Hugo ha voluto rassicurare i suoi followers dopo l’operazione alla quale si è sottoposto a causa di un problema alla zona inguinale.

“Ieri ho fatto un intervento chirurgico e grazie a Dio e ai medici è andato tutto bene! Purtroppo le lesioni sono sempre imprevedibili, mi dispiace sia accaduto appena sono tornato, mandando in fumo i miei piani di mostrare tutta la mia evoluzione. Mi sono limitato troppo nelle ultime partite. Adesso devo concentrarmi sul recupero per iniziare il 2020 a più del 100%! La mia voglia di aiutare il Palmeiras è sempre stata una forza inspiegabile! Grazie per i messaggi di conforto ed energia positiva che mi avete mandato. Avanti!”