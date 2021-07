FOTO – Dabo saluta l’Italia e vola in Turchia. E ringrazia (anche) la Fiorentina

Fiorentina, Spal, Benevento, adesso la Turchia: Bryan Dabo saluta l'Italia e va al Caykur Rizespor

Dopo quattro anni in Italia, Bryan Dabo lascia il Bel Paese per trasferirsi in Turchia, al Caykur Rizespor. Il franco-burkinabè ha salutato Fiorentina - club che lo ha accolto - Spal e Benevento con il quale ha proseguito l'avventura in Serie A. Ora giocherà la Super Lig con una squadra di seconda fascia.