FOTO – Batistuta e Guardiola: che passione per il golf!

La passione del golf per il Re Leone è nota da tempo, (CLICCA QUA PER LE FOTO IN COMPAGNIA DELLE ICONE DEL CHELSEA), e proprio in questi giorni avrebbe dovuto partecipare ad un “Legends Trophy” in programma a Maiorca. A comunicarlo è stato l’allenatore del City, Pep Guardiola, che ha pubblicato su instagram una serie di fotografie in compagnia delle leggende con cui avrebbe dovuto partecipato al torneo, tra queste Batistuta. Ecco il pensiero dell’allenatore spagnolo:

“Oggi saremmo dovuti essere tutti insieme a Pula (Mallorca) celebrando l’inizio della terza edizione del Legends Trophy. Non è potuto accadere, ma presto conosceremo le nuove date e goderemo di un fantastico torneo.”