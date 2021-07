Foschi, il retroscena: “Chiesa? Vicinissimo al Cesena, poi Sousa bloccò tutto”

Federico Chiesa si è preso Juve e Nazionale, ma nel 2016 Sousa mise il veto sulla sua cessione al Cesena. E lì iniziò la sua parabola

Intervistato da Tuttosport, lo storico direttore sportivo Rino Foschi ha parlato anche di Federico Chiesa, svelando che, quando l'ex viola era ancora in Primavera, gli fosse stato consigliato per il Cesena: "A Modena avevo avuto come giocatore Enrico, il papà, e quindi dopo aver visto Federico nella Primavera della Fiorentina ero d'accordo con lui per portarlo a Cesena in prestito.