Flachi spiega: “Italiano sta guardando alla Fiorentina del futuro, vi spiego”

Francesco Flachi è stato ospite questa sera di 30°minuto in onda su Italia 7. Queste le sue parole sui temi più caldi in casa Fiorentina:

"La Fiorentina non ha mai avuto sbavature, salvo rare occasioni. Ha sempre fatto il suo campionato e lo ha fatto bene. Secondo me ci sono due "Fiorentine": quella arrembante del girone d'andata, che creava a dismisura rischiando anche tanto. Adesso, invece, i Viola sono più cinici, sicura dei propri mezzi e sembra aver acquisito anche la sicurezza nei 90'. Italiano è stato bravo anche a trovare alternative alla perdita di Vlahovic, valorizzando gli esterni e sfruttando gli inserimenti di Torreira. Piatek ha fatto benino, mentre Cabral deve acquisire sicurezza: ha bisogno di fare gol. Quando si sbolccherà, potrà essere un giocatore importante, spero gli venga concessa un po' di continuità. Italiano? Sta guardando alla Fiorentina del futuro, adesso il mister cambia sempre meno la formazione. Questa che vediamo adesso è l'ossatura per la squadra che verrà, a cui poi dovranno solo essere aggiunti alcuni tasselli per fare un ulteriore salto di qualità."