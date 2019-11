Flachi: “Montella è in confusione, non trasmette grinta alla squadra. C’è scollamento fra le parti”

Francesco Flachi ha commentato così la sconfitta di Verona, ospite del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

C’è una confusione nell’allenatore che è evidente ed risolta, perché così com’è non è possibile giocare. La gestione Montella, dopo il suo ritorno, ha visto 12 sconfitte, con sole 4 vittorie. Non è scattato il feeling tra l’allenatore e una squadra nuova, lo scollamento mi appare evidente. Certo, c’è stato anche un ciclo di partite che ha visto la Fiorentina fare un ottimo filotto, con un ottimo gioco espresso. Da lì è difficile capire cosa sia avvenuto per arrivare a toccare il fondo in cui ci si trova attualmente. Il 3-4-3 dell’Hellas diventava di fatto un 5-4-1, Juric è della stessa scuola di Gasperini. Come qualità è una squadra che non vale granché, ma a livello fisico/atletico la Fiorentina è stata surclassata. Basti vedere la ripartenza di Amrabat sul goal, con tutti i centrocampisti immobili. Se non c’è la velocità con cui sorprendere l’avversario non si può pensare di creare occasioni. Se faccio giocare Ribery lo metto seconda punta o falso nueve, cerco dei moduli diversi che mi permettano un tipo di gioco diverso, più equilibrato, con l’inserimento di Sottil & co che possano dare rapidità ed imprevedibilità. Un allenatore deve essere in grado di far risaltare le caratteristiche dei giocatori, e in questi ci metto anche Chiesa.