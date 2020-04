Firicano su Edmundo: “Una volta Rui Costa passò il pallone a Bati e non a lui, ecco cosa successe”

Intervenuto al TMW News l’ex viola Aldo Firicano ha parlato così:

Edmundo (che compie oggi 49 anni)? Ragazzo straordinario, particolare e giocatore formidabile che in campo ci ha allietato con le sue grandi capacità. Anche fuori era simpatico: ricordo che al suo arrivo in Italia Malesani lo mise in panchina e lui non se lo aspettava. Non capendo questa scelta, poco prima dell’ingresso in campo lui era ancora davanti allo specchio a farsi la barba per testimoniare il suo disappunto. Ricordo anche che un giorno in allenamento Rui Costa preferì passare il pallone a Batistuta e non a Edmundo e allora lui, incavolato nero, alla prima palla che gli arrivò fece tre palleggi e poi calciò il pallone fuori dai Campini (il Centro Sportivo, ndr). Era un tipo così, ma gli volevamo bene nonostante tutto. Gli faccio un grandissimo augurio. Edi sei sempre il più forte.