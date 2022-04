Firicano spiega: “Vittoria culmine della crescita Viola. Su Italiano…”

Il commento dell'ex viola

"Questa partita è arrivata al culmine di una crescita che la squadra ha fatto. E' riuscita ad integrare i nuovi in un crescendo continuo. Italiano? L'ha vinta partendo da lontano, dal ritiro di Moena. I Viola venivano da tre stagioni a dir poco difficili... Con qualche ritocco ed un impianto collaudato è riuscito a far lottare la squadra per l'Europa. Kokorin? Tutto il gruppo è coinvolto. Non c’è un giocatore che non abbia giocato in questo gruppo. Anche un giocatore che gioca poco in quei pochi minuti che gli vengono concessi può risultare determinante. Italiano è bravo a convincere i giocatori che tutti i minuti che gli vengono concessi sono preziosi"