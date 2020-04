Firicano: “Ho giocato in una Fiorentina competitiva, abbiamo conteso lo scudetto al Milan”

Intervenuto nella diretta Instagram con tuttofantacalcio, l’ex viola Aldo Firicano ha parlato brevemente anche dell’esperienza alla Fiorentina:

Gli anni di Cagliari sono stati colmi di soddisfazione per me, ma anche per la piazza visti gli ottimi risultati sul campo. Dopo gli anni bui della C1 riuscimmo nel giro di qualche anno a tornare in A e a qualificarci per la Coppa Uefa. Il giorno della promozione dalla B alla A ci fu una settimana di festa con la gente in strada. Gli allenatori che ho avuto sono stati tutti di livello, come Radice e Giorgi. Negli anni successivi ho giocato in una Fiorentina molto competitiva che era una delle famose “sette sorelle” del campionato degli anni Novanta, una squadra capace di contendere uno scudetto al Milan e che riusciva a vincere anche i trofei: una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.