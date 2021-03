Faccenda è tranquillo: “Viola salvi al 99%. Rosa da medio-alta classifica”

Mario Faccenda ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. L’ex difensore, doppio ex di Fiorentina e Genoa, ha presentato così il match fra le due squadre in programma sabato prossimo:

Il Genoa sta meglio in classifica rispetto alla Fiorentina. I Viola vengono anche da un cambio in panchina e possono avere anche difficoltà all’interno dell’ambiente. Secondo me la Fiorentina ha una squadra da medio-alta classifica, queste situazioni possono essere pericolose. In questo momento ci possono essere perplessità e paure ma credo che al 99% sia salva. Iachini? Lo conosco bene è uno che dà grande affidabilità soprattutto in difesa e a centrocampo col suo 3-5-2. Spesso è costretto a subentrare a stagione in corso e non riesce mai ad avere continuità, meriterebbe più fiducia.