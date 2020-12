È ritornato oggi a disposizione del Cagliari di Eusebio Di Francesco Giovanni Simeone: l’attaccante argentino ex viola oggi ha svolto parte dell’allenamento con i compagni di squadra, si legge sul sito ufficiale del club sardo. Dopo tre tamponi negativi il centravanti ex Fiorentina e Genoa può considerarsi guarito e pienamente in corso per un posto tra i convocati del tecnico per la sfida di domenica contro l’Inter.