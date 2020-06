Ex viola, Simeone chiama il Cholo: “Ho studiato l’Atletico, se mi allenerà so già tutto”

“Lo stop forzato è stato l’occasione per continuare a imparare. Ho studiato la fase offensiva dell’Atletico Madrid, per provare a riproporla col Cagliari”. Parola di Giovanni Simeone, ex Fiorentina, che ai microfoni di Sky ha raccontato di aver studiato i Colchoneros di suo padre Diego nel lungo periodo di lockdown: “Ho cercato di vedere molte mie partite e le ho confrontate con gli allenamenti che fa mio papà. Nonostante tutto si sia fermato, ho cercato di imparare qualcosa in questo periodo di stop, qualcosa che si poteva fare anche dentro casa. Mi è venuto in mente di guardare gli allenamenti dell’Atletico, cercando di studiare la loro fase offensiva e riportarla poi nel mio Cagliari. È stato un modo per crescere anche durante la quarantena.

Non mi era mai capitato di chiedere cose che riguardano l’Atletico Madrid. Spesso perché non c’entrano nulla con quello che noi facciamo a Cagliari, ma ho pensato che questo potesse essere il momento giusto. Se un giorno mi capitasse di essere allenato da mio papà, almeno adesso so tutto”.