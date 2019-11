Ricordate Haris Seferovic? L’ex viola potrebbe tornare in Serie A. Secondo O Jogo, dal Portogallo, lo svizzero sarebbe entrato nei piani di Petrachi, DS della Roma. I giallorossi potrebbero pensare a lui come rinforzo in attacco già a gennaio, anche se l’ostacolo – non da poco – è una clausola risolutiva di 60 milioni di euro che il giocatore ha con il suo club di appartenenza, il Benfica.