Ex viola, ricordate Manninger? Ora fa il falegname: “Mi vedo dietro le quinte”

Le parole dell'ex portiere austriaco, vecchia conoscenza della Fiorentina e della Serie A

"Oggi faccio un po' di tutto, al contrario del mio periodo da calciatore. Durante la carriera, del resto, c'era poco tempo per fare quello che forse in una vita normale va fatto: per cui godersi i weekend con la famiglia, costruire la casa, trovarsi un lavoro per i prossimi 20 anni, perché arriverai al momento in cui devi fare qualcosa dopo il calcio. Sono tornato al primo amore, facevo il falegname prima di diventare calciatore. Il calcio? E' cambiato. Magari tornerò, ma non in un ruolo di campo. Mi vedo più dietro, in ruolo magari organizzativo. Sono molto vicino con i ragazzi della Red Bull Salisburgo e vedo come funziona. Ma ancora non c'è nulla che mi abbia stuzzicato al punto tale da tornare. Lascio comunque la porta aperta, perché in fondo il calcio è stato la mia vita".