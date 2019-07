Reggina sempre più protagonista del mercato. Alfredo Pedullà scrive che dopo aver raggiunto un accordo nei giorni scorsi, nelle ultimissime ore è sbarcato in città Reginaldo. L’esperto attaccante classe ’83 con un lontano passato nella Fiorentina, domani firmerà il contratto che lo legherà al club amaranto. Il brasiliano che negli ultimi anni ha giocato in Serie C quando era a Firenze fu protagonista di una chiacchierata love story con la velina Elisabetta Canalis.