R. Olivera racconta: “Avevo l’accordo col Real Madrid ma andai alla Juventus”

A Firenze non ha lasciato un gran ricordo l’ex viola Ruben Olivera. Da giovane però era un interessante giocatore contesa dai principali club europei, come lui stesso ha raccontato a Tuttojuve.com:

In questi giorni, con l’aiuto di un amico, ho iniziato a rivedere i miei vecchi filmati dal 2002 fino al 2014 quando vestivo la maglia della Fiorentina. Arrivo in Italia? Stavo per firmare con il Real Madrid in quanto avevo un accordo con loro, poi il mio procuratore Paco Casal mi disse che c’era un’altra squadra a volermi: la Juventus. Da lì cominciò la mia avventura con il club, aspettai per tante ore in un albergo a Milano e ricordo che la dirigenza bianconera mi fece firmare il contratto. Fu una grandissima emozione, in quella squadra giocavano davvero tantissimi campioni. Non mi dimenticherò mai di quei momenti. E’ vero, mi volevano due top club mondiali. I talent scout del Real mi notarono in un torneo con l’U20 che giocai in Spagna, mi dissero che c’era la loro offerta e che mi dovevo recare a Madrid. Ma invece non ci arrivai mai nella capitale spagnola, perché appunto il mio procuratore mi avvisò che dovevamo partire per Milano in modo da incontrare la Juventus.