Ex viola, Pruzzo: “Prima di salvare questo campionato non bisogna compromettere il prossimo”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, l’ex Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato così della possibile ripresa del campionato:

Io credo che ci sarà la necessità di rivedere i parametri, prevedere un ridimensionamento iniziale. Le categorie inferiori saranno quelle che avranno più difficoltà, quelle che conosco meglio, dove ci sono persone che per passione facevano sforzi clamorosi per gestire una squadra. Nelle categorie dei dilettanti, ma fino ad alcune realtà in B, ci sono società che si reggono sulla passione dei dirigenti, che mettono i propri soldi. Il 30/40% non sarà in grado di ripartire, a meno che non ci sia un supporto, che non so da dove possa arrivare. Ci sono imprenditori che hanno fatto investimenti per provare a fare il salto in serie A e che ora sono in crisi. Io sono dell’idea che prima di andare a salvare questo campionato non bisogna rischiare di compromettere il prossimo, ma capisco che ci sono tante necessità e interessi. Sarebbe opportuno trovare il modo di mettere al sicuro i diritti televisivi, ma è prettamente un’ operazione economica, di sport ce ne rimane poco. Credo che sia importante che le società possano avere quello che hanno pattuito.