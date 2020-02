Ex viola, Pioli precario al Milan: la vittoria della Coppa Italia potrebbe non bastare per la conferma

Il futuro di Stefano Pioli, per la Gazzetta dello Sport, è già argomento caldo. Il contratto dell’attuale tecnico del Milan scadrà a giugno 2021, ma una volta che il campionato sarà finito ci sarà un faccia a faccia con la società per fare il punto. Ad oggi il lavoro di Pioli ha vissuto di alti e bassi, partendo da un presupposto: l’Europa League è l’obiettivo minimo, ma solo la qualificazione in Champions potrebbe far ripartire il Milan anche a livello di appeal e introiti. Pioli intanto prosegue il proprio lavoro, con la possibilità di arrivare in fondo alla Coppa Italia, ma secondo la rosea neppure un successo finale darebbe la certezza della permanenza all’ex Fiorentina.