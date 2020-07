Ex viola – Per Cerci già finita l’avventura alla Salernitana?

Una stagione di molte più ombre che luci, prorogata fino all’estate e ancora da terminare. La Salernitana di Alessio Cerci è ancora a caccia di un posto nei play-off nella nostra Serie B, ma per l’ex viola lo spazio – anche a causa di qualche acciacco fisico – è stato davvero esiguo. Per questo motivo, secondo quanto riporta il portale Tuttosalernitana.com, il futuro del giocatore potrebbe non essere ancora a lungo in Campania e a fine campionato chiuderebbe la sua esperienza con i granata. Stesso destino cui andrà incontro anche l’ex Udinese Heurtaux, curiosamente accostato qualche anno fa proprio ai colori viola.