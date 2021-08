Ex Viola, per Caceres continua il pressing incessante di una neopromossa

L'ex gigliato potrebbe finire alla Salernitana

Svincolatosi dalla Fiorentina il 30 giugno, per Martin Caceres è tempo di scegliersi una nuova maglia. Il club Viola ha deciso di non prolungare il contratto del centrale ma per l'uruguaiano le pretendenti non mancano. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Salernitana ha inviato una proposta all'entourage del giocatore e proprio in queste ore sta aspettando una risposta definitiva.