Ex viola, Padalino rischia l’esonero da parte del Siena: decisiva la Lucchese

Il Siena non riesce a trovare un equilibrio: all'orizzonte l'ennesimo cambio di allenatore

Pasquale Padalino, ex difensore della Fiorentina della seconda metà degli anni novanta e attuale allenatore del Siena in Serie C, non vive un buon momento alla guida dei bianconeri: più di un mese senza vittorie rischia di costargli caro. TMW scrive che in caso di risultato negativo contro la Lucchese nella prossima gara, sarebbe già pronto il ritorno di Beppe Sannino.