Ex viola: oggi Simeone sfida Muriel. Insieme vantano 25 gol in campionato

Alle ore 19:30, il Cagliari ospiterà l’Atalanta. A guidare l’attacco per i sardi sarà ancora Giovanni Simeone. Il numero 9 argentino è uno degli attaccanti più in forma dalla ripresa del campionato. Il Cholito, infatti, non ha sbagliato un colpo: sono 4 i centri realizzati in altrettante partite disputate. Doppia cifra raggiunta e occhi puntati sul record personale, ottenuto in maglia viola alla sua prima stagione. L’avversario di questa sera non sarà banale. In terra sarda arriva l’Atalanta dei record, sette le vittorie consecutive della squadra bergamasca, che a Cagliari cercherà ancora i tre punti per avvicinarsi sempre più alle vette più alte della classifica. Per farlo Gasperini si affida ad un altro ex fiorentina, compagno di Simeone solo pochi mesi fa. Si tratta di Luis Muriel, a segno con una bellissima doppietta nella scorsa giornata di campionato, valida per la vittoria ad Udine dei nerazzurri. Il colombiano con i due centri dello scorsa domenica, ha raggiunto la quindicesima rete in campionato, numeri incredibili se si valuta che Muriel spesso e volentieri ha avuto modo di incidere solo a gara in corso. Dopo essere stati quindi compagni di squadra nella scorsa stagione, i due ex attaccanti viola guideranno le proprie squadre in una partita che promette spettacolo. Insieme vantano 25 centri dall’inizio della stagione e già da stasera questi dati potrebbe essere migliorati e superati. I numeri dei due bomber fanno scalpore se paragonati all’attuale organico della Fiorentina: 35 le reti totali segnate, di cui 12 dagli attaccanti più “prolifici”, 6 reti a testa per Vlahovic e Chiesa