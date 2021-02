Ex viola, nuova avventura per Ramon Diaz. Sarà su una panchina che fu di Prandelli

Inizia una nuova avventura per l’ex attaccante tra le altre di Inter e Fiorentina. Ramon Diaz è infatti il nuovo allenatore dell’Al Nasr. L’ultima esperienza da allenatore per l’argentino risale al Brasile, quando lasciò l’incarico del Botafogo dopo soli 21 giorni per problemi di salute. Diaz ripartirà dall’Arabia Saudita proprio dalla panchina che fu di Prandelli nel 2017-2018. Esperienza da dimenticare per il tecnico di Orzinuovi, esonerato a gennaio dopo una l’eliminazione dalla Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Questo il post che annuncia la firma di Ramon Diaz: