Ex viola, non c’è pace per Pjaca: un altro infortunio, stavolta al bicipite femorale

Una brutta tegola è giunta ieri per Rolando Maran. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta che Marko Pjaca si è fermato a causa di una lesione miofasciale di primo grado al bicipite femorale destro. L’attaccante del Genoa ed ex Fiorentina dovrebbe tornare in campo ai primi di dicembre. Lo stop di Pjaca impone delle scelte obbligate per il tecnico, nonostante l’ottimo rendimento di Scamacca e le prestazioni incredibili del 37enne Pandev. Maran spera nel recupero di Shomurodov, fermo da fine ottobre per problemi ai flessori.