Ex viola, Malcuit da incubo: “Certi errori nemmeno nell’Intersociale. Inadeguato”

L'ex terzino viola è tra i più criticati dopo la clamorosa rimonta subita dal Napoli

Non è stata sicuramente una giornata da ricordare per l'ex terzino viola Kevin Malcuit. L'esterno subentrato a Zanoli ad inizio ripresa, è stato tra i protagonisti in negativo dell'incredibile rimonta subita dal Napoli ad Empoli. Malcuit, infatti, ha colpe su ben due dei tre gol subiti dagli azzurri e per questo la critica ci è andata giù pesante nel descrivere la sua prova. Con un commento su Twitter, in particolare, il noto giornalista napoletano, Raffaele Auriemma, ha stroncato così la prova dell'ex viola: