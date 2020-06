Ex viola, Gerson si è rilanciato: lo vuole una big in Premier League, il Flamengo resiste

Gerson, dopo le parentesi fallimentari in Italia con le maglie di Roma e Fiorentina, ha trovato continuità di rendimento in Brasile. Con il suo Flamengo ha vinto tanto in stagione e, come riporta goal.com, sul trequartista si sono riaccesi i riflettori dei grandi club in Europa. Il Tottenham, ad esempio, è pronto ad offrire 18 milioni per assicurarselo, ma per ora il club brasiliano non sembra avere intenzione di cederlo. Inoltre lo stesso calciatore vorrebbe rimanere in patria per guadagnarsi un posto in Nazionale.