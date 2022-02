Ex viola, finisce l’avventura di D’Agostino con la Vibonese

Si conclude l'avventura di Gaetano D'Agostino alla guida della Vibonese. Esonerato l'ex viola dopo aver collezionato 16 punti in 25 gare

Si conclude l'avventura di Gaetano D'Agostino come allenatore della Vibonese. L'ex centrocampista della Fiorentina è stato esonerato dopo il ko contro il Potenza. L'ex viola lascia la squadra dopo aver collezionato 16 punti in 25 gare, numeri che mettono la Vibonese all'ultimo posto nel girone C di Lega Pro.